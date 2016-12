'Sandd wipt PostNL uit Bruna-winkels'

Donderdag 22 december 2016 13:11

APELDOORN (ANP) - De ongeveer driehonderd winkels van Bruna gaan fungeren als ophaal- en verstuurpunt voor pakketjes en post van Sandd en DHL. De bestaande loketten van concurrent PostNL in de winkels zullen verdwijnen, zegt Sandd-topman Ronald van de Laar donderdag.

Begin volgend jaar zal Bruna de eerste winkels in de grote steden ombouwen. Binnen twee jaar moeten alle Bruna's zijn voorzien van nieuwe servicebalies. Bruna praat volgens een woordvoerster ook met andere partijen over een samenwerking, inclusief PostNL. Volgens Van de Laar is het echter geen optie dat PostNL achter hetzelfde loket komt als Sandd en DHL.

DHL heeft al ongeveer 1500 ophaal- en verzendpunten. Sandd onderzoekt ook verdere samenwerkingen met DHL op het gebied van postbezorging. Zo zou een verdeling van pakketjes mogelijk zijn, waarbij Sandd de pakjes doet die via de brievenbus kunnen.