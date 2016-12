Update: Delta Lloyd akkoord met overname door NN Group

Vrijdag 23 december 2016 08:26 NN Group verhoogt bod naar 5,40 euro per aandeel.(ABM FN-Dow Jones) De langverwachte consolidatie onder de grote Nederlandse levensverzekeraars is een feit, nu NN Group en Delta Lloyd het eens zijn geworden over een overname. Dit bleek vrijdag voorbeurs na een gezamenlijke aankondiging door de verzekeraars.NN Group gaat Delta Lloyd overnemen voor 5,40 euro per aandeel, of een totaalbedrag van 2,5 miljard euro in contanten.De raad van bestuur en de raad van commissarissen van Delta Lloyd ondersteunen het overnamebod, dat geheel in contanten wordt gedaan. Het bod betekent een premie van 55 procent op de gemiddelde koers van Delta Lloyd in de drie maanden voorafgaand aan het aanvankelijke bod van 5 oktober.Het bod ligt 2 procent hoger dan het aanvankelijke bod van 5,30 euro, dat door Delta Lloyd werd afgewezen omdat dat het bedrijf "aanzienlijk" zou onderwaarderen."Het gaat niet alleen om de prijs, maar ook om de vorming van een zeer sterk partnerschap, met goede producten voor de klanten", stelde Delta Lloyd CEO Van der Noordaa vrijdag in een telefonische toelichting tegen de pers. "Al deze zaken zijn meegenomen in de rekensom.""Ik ben trots op hoe het bestuur en de medewerkers van Delta Lloyd de afgelopen jaren hebben samengewerkt om de activiteiten en kapitaalpositie te versterken", stelde Van der Noordaa. "Maar onze raden hebben erkend dat er risico's zijn om onze doelen te bereiken, vooral met betrekking tot de verdere ontwikkeling van de Solvency II-kapitaaleisen en een concurrerende markt, die op het punt van consolideren staat."De Solvency II-kapitaalbuffer van Delta Lloyd stond al meteen rond de invoering van het nieuwe toezichtskader onder druk en bleek ook de afgelopen kwartalen erg volatiel te zijn, mede door bijstellingen van de nieuwe regels. NN Group en Delta Lloyd hadden samen een Solvency II-positie van circa 189 procent per eind derde kwartaal, meldde NN Group."Na uitgebreide analyse van verschillende alternatieven, hebben we een duidelijk besluit genomen dat een combinatie van NN Group en Delta Lloyd in het belang is van onze belanghebbenden, inclusief onze aandeelhouders voor de lange termijn", vervolgde Van der Noordaa. "Het bod biedt een zekere contante premie voor aandeelhouders en ook een zekere toekomst voor polishouders."De topman van Delta Lloyd zal vertrekken na afronding van de overname.NN Group verwacht met de overname een rendement op zijn investering te kunnen behalen van circa 10 procent, met een dubbelcijferige toename van het dividend per aandeel vanaf 2018."Ik waardeer de ondernemende geest, focus op de klant, de commerciële wendbaarheid en de sterke distributiecapaciteiten van Delta Lloyd", stelde CEO Lard Friese van NN Group. "Consolidatie in de verzekeringssector zal zorgen voor extra stabiliteit in onze markten en zal op termijn een substantieel hoger contant rendement voor onze aandeelhouders genereren, door middel van schaalvoordelen".NN Group gaat de overname financieren met aanwezige contanten en leningen. De financiering is al geregeld, aldus de verzekeraar. NN Group zal in aanloop naar de overnameprocedure geen eigen aandelen opkopen.Het aandeel NN Group sloot donderdag op een rood Damrak 0,5 procent lager op 31,56 euro. Delta Lloyd sloot 0,4 procent lager op 5,33 euro.Update: om extra informatie toe te voegen.