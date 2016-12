Fusie Source en HeadFirst afgerond

Dinsdag 27 december 2016 08:53 Combinatie zal naam HeadFirst Source Group dragen.(ABM FN-Dow Jones) Source Group en HeadFirst hebben overeenstemming bereikt over de fusie van de twee bedrijven, waarbij de combinatie de naam HeadFirst Source Group zal gaan dragen. Dit meldden de twee bedrijven dinsdagochtend.De fusie komt technisch tot stand middels de verwerving van 100 procent van de aandelen van HeadFirst Houdstermaatschappij en 100 procent van de aandelen van Designated Professionals.Voor HeadFirst betaalde Source 30 miljoen euro en voor Designated Professionals werd 3 miljoen euro neergelegd.Op basis van de geschatte operationele resultaten voor 2016 ontstaat een combinatie met een omzet van circa 450 miljoen euro, meldde Source. Het genormaliseerde bedrijfsresultaat (EBITDA) zal naar verwachting meer dan 6 miljoen euro bedragen, waarbij de nettowinst voor amortisatie 4 miljoen euro zal bedragen.Tot slot meldde Source dat in het kader van de transactie op korte termijn de resterende 50 procent van Proud worden verkregen, tegen uitgifte van 750.000 aandelen Source. Begin december nam Source al een 50 procent belang in Proud.De focus zal zich in de eerste twaalf maanden na de fusie richten op het behalen van synergievoordelen.Het aandeel Source Group sloot vrijdag 0,1 procent hoger op 2,10 euro.