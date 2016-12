Royal Dutch Shell werkt mee aan Italiaans onderzoek naar omkoping

Woensdag 28 december 2016 11:42 Oliemaatschappij ziet geen basis voor vervolging.(ABM FN-Dow Jones) Royal Dutch Shell werkt mee aan een Italiaans onderzoek naar een mogelijke omkopingszaak in Nigeria. Dit bevestigde een woordvoerder van het Brits-Nederlandse olie- en gasconcern woensdag desgevraagd aan ABM Financial News.Het Italiaanse openbaar ministerie is voornemens Shell en de Italiaanse sectorgenoot Eni, alsmede een aantal medewerkers van dit bedrijf, te vervolgen voor een mogelijk omkoopschandaal bij de verwerving van een Nigeriaanse olieconcessie.Het openbaar ministerie heeft de onderzoeksconclusies bij de rechtbank in Milaan gedeponeerd en op 22 december openbaar gemaakt.Shell en Eni zouden volgens de Italiaanse justitie ruim 1 miljard dollar voor de concessie hebben betaald aan de vorige eigenaar Malabu Oil & Gas Limited. Dat bedrijf zou via een omweg eigendom zijn van de voormalige olieminister Dan Etete, die in 1998 de concessie aan Shell en Eni voor de overname van de concessie verleende, meldde Het Financieele Dagblad dinsdag.Shell hoopt dat vervolgonderzoek aantoont dat er geen reden is om het concern te vervolgen. "Wij zijn op de hoogte van het onderzoek en hopen de aanklager te kunnen laten zien dat er geen basis is om Shell te gaan vervolgen. Shell neemt deze zaak serieus en werkt mee met de autoriteiten", zei het concern in een schriftelijke verklaring.Aanvullend meldde woordvoerder Wendel Broere dat Shell principes van ethisch zaken doen, met beleid en gedragscodes tegen omkoping en corruptie, hanteert en van alle medewerkers van het concern verwacht zich daaraan te houden.Eni heeft op 22 december in een verklaring gemeld dat "het geld dat Eni en Shell [voor de concessie] hebben betaald direct is overgemaakt naar een bankrekening die eigendom is van de Nigeriaanse regering"."Eni en Shell hebben de transactie voltooid met de Nigeriaanse regering, zonder betrokkenheid van enige tussenpersonen", zo staat ook in de persverklaring van de Italiaanse oliemaatschappij.Op een nagenoeg vlak Damrak noteerde het aandeel Shell woensdag 0,5 procent hoger op 26,16 euro.