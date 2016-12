'Kassa voor platenlabels door dood sterren'

Woensdag 28 december 2016 16:19

NEW YORK (ANP) - Het ongewoon hoge aantal sterfgevallen onder iconische muzikanten heeft dit jaar een stormloop ontketend op muziek van artiesten als David Bowie, Prince, George Michael en Leonard Cohen. Voor grote platenlabels betekent dit dat de verkopen fors hoger uit zullen uitvallen dan eerder verwacht.

Hoewel officiële verkoopcijfers niet eerder dan in januari bekend zullen worden, spreekt onderzoeksbureau Nielsen woensdag in de New York Post van een forse omzetplus voor platenlabels als Universal, Sony Music en Warner Music.

De dood van George Michael op eerste kerstdag zorgde bijvoorbeeld nog diezelfde dag voor een enorme vraag naar zijn muziek op Spotify. In vergelijking met een normale zondag werd zijn muziek 3200 procent vaker gestreamd.

De dood van Prince zorgde voor een piek van 5600 procent op zijn sterfdag en leidde tot een ware run op zijn albums, zowel fysiek als digitaal. Ook de muziek van David Bowie vond na zijn dood gretig aftrek.