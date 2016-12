Bouwbedrijven nemen weer mensen aan - media

Donderdag 29 december 2016 07:42 Sector voorziet toenemende tekorten.(ABM FN-Dow Jones) De Nederlandse bouwsector neemt weer nieuwe mensen aan en voorziet toenemende tekorten aan geschoold personeel. Dit meldde Het Financieel Dagblad donderdag na een rondgang langs bouwbedrijven."Wie nu niemand aanneemt, vist over een paar jaar achter het net", meldde de krant.Van Oord nam als enige van de grootste vijf bouwbedrijven zowel in 2014 als 2015 meer mensen aan, zo bleek uit het jongste jaarverslag van het Rotterdamse bouwbedrijf. Branchegenoot VolkerWessels, die het afgelopen boekjaar al meer mensen aannam, zal de komende jaren actiever worden op de arbeidsmarkt. In het jaarverslag rept de Amersfoortse onderneming over "dreigende tekorten aan gekwalificeerde werknemers".Er is nu al sprake van schaarste, zo lieten Heijmans en Oranjewoud-dochter Strukton desgevraagd weten. Heijmans verwacht dat de toenemende krapte op de arbeidsmarkt het bedrijf in de portemonnee zal treffen. "Wij kopen onze arbeid voor 70 procent in bij onderaannemers. Die hebben alweer voor maanden werk", zei een woordvoerder van Heijmans tegen het FD.VolkerWessels beschouwt een krappe arbeidsmarkt als één van de grootste risico's die de groei van het bedrijf kunnen belemmeren. Het personeelsbestand vergrijst, waardoor de vraag naar jonge medewerkers groot is, meldde het bedrijf.Tekort aan nieuw personeelIn 2017 alleen al moeten werkgevers 9.600 banen extra invullen om de uitstroom in de sector een halt toe te roepen, waarschuwde Bouwend Nederland volgens het FD. Vooral timmerlieden en metselaars zijn schaars.Mbo- en hbo-opleidingen leveren onvoldoende studenten om aan deze vraag te kunnen voldoen. In 2016 schreven 4.638 leerlingen zich in voor een bouwopleiding aan het mbo. Om de toenemende vraag naar personeel in te kunnen vullen, zijn in 2017 bijna 7.000 leerlingen nodig, aldus het FD.