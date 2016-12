AEX opent in de min

Donderdag 29 december 2016 09:06

AMSTERDAM (ANP) - De aandelenbeurs in Amsterdam is donderdag met verlies aan de op één na laatste handelssessie van 2016 begonnen. Beleggers moeten het andermaal doen met een nagenoeg lege agenda. De handels is verder dun omdat veel partijen de boeken voor dit jaar reeds gesloten hebben.

De AEX-index stond kort na de openingsbel 0,5 procent lager op 481,69 punten. De MidKap verloor 0,3 procent tot 685,67 punten. De graadmeters in Londen, Parijs en Frankfurt leverden 0,4 tot 0,6 procent in.

Luchtvaartcombinatie Air France-KLM opende 0,3 procent in de min. Bij de Franse tak Air France wil het concern in de komende vijf jaar de productiviteit flink verhogen. Vakbonden en Air France steggelen volgens Franse media echter over de slag die daarbij moet worden gemaakt. Air France-KLM maakte ook bekend ongeveer de helft van de aandelen in cateringbedrijf Servair voor 237,5 miljoen euro te hebben verkocht aan Gategroup.