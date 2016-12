Europese beurzen sluiten met verlies

Donderdag 29 december 2016 17:46

AMSTERDAM (ANP) - De aandelenbeurs in Amsterdam is donderdag met verlies gesloten. Ook de belangrijkste andere beursgraadmeters in Europa eindigden in het rood. Vooral financiële fondsen stonden in deze beurssessie zonder richtinggevend nieuws onder druk. De handel was dun, omdat veel partijen de boeken voor dit jaar al hebben gesloten.

De AEX-index in Amsterdam kwam 0,4 procent lager uit op 482,46 punten. De MidKap sloot een fractie hoger op 687,61 punten. De graadmeters in Parijs en Frankfurt leverden elk 0,2 procent in. De graadmeter in Londen steeg 0,2 procent, en scherpte daarmee de hoogste slotstand ooit van woensdag verder aan.

De financiële bedrijven NN Group, ABN AMRO, Aegon en ING gingen 0,7 tot 1,5 procent omlaag. Ook elders in Europa leverden financiële fondsen in. Zo verloor Deutsche Bank in Frankfurt 2,3 procent, terwijl BNP Paribas en Crédit Agricole in Parijs zo'n 1,2 procent inleverden. Barclays (min 1,1 procent) was in Londen een opvallende daler.