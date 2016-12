Prijzen industrie stijgen in lager tempo

Vrijdag 30 december 2016 07:35 Op maandbasis evenwel afname.(ABM FN-Dow Jones) De afzetprijzen van de Nederlandse industrie zijn in november op jaarbasis gestegen. Dit bleek vrijdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.De afzetprijzen stegen afgelopen maand met 0,8 procent in vergelijking tot dezelfde periode een jaar eerder. Wel was de stijging daarmee kleiner dan de 1,5 procent in oktober, toen de producten voor het eerst in ruim twee jaar duurder waren dan een jaar eerder.Producten van de voedingsmiddelenindustrie waren 3,9 procent duurder dan een jaar eerder. Ook de meeste andere sectoren lieten hogere prijzen zien. De prijzen in de machine-, de rubber- en kunststof- en de chemische industrie lagen daarentegen lager dan een jaar eerder.Exclusief de aardolie-industrie was in november de prijsstijging in de industrie eveneens 0,8 procent.Op maandbasis daalden de afzetprijzen in november echter met 0,3 procent. Op de binnenlandse markt namen de prijzen met 0,2 procent af, op de buitenlandse markt met 0,4 procent.