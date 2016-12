Nederlands producentenvertrouwen stijgt

Vrijdag 30 december 2016 07:41 Index blijft ruim boven langjarig gemiddelde.(ABM FN-Dow Jones) Het producentenvertrouwen in Nederland is in november verbeterd. Dit bleek vrijdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.Het producentenvertrouwen steeg van 3,4 in november naar 4,7 in december, zo maakte het CBS bekend. Ondernemers in de industrie zijn vooral positiever over hun orderportefeuille en de verwachte bedrijvigheid. De producenten in de hout- en bouwmaterialenindustrie zijn het meest positief.Sinds oktober 2014 hebben positief gestemde ondernemers de overhand. Het vertrouwen van de industriële producenten ligt ruim boven het gemiddelde van 0,6 van de afgelopen twintig jaar.Producenten in de industrie waren in december positiever over hun orderportefeuille en de productie in de komende drie maanden dan in november. Ook het oordeel over de voorraden gereed product verbeterde.Alle drie deelindicatoren van het producentenvertrouwen zijn in december positief. Zo zijn er meer ondernemers die verwachten dat hun productie de komende drie maanden zal toenemen, dan ondernemers die een afname van de productie voorzien.Verder heeft het aantal ondernemers dat de orderpositie groot vindt de overhand op het aantal ondernemers dat de orderportefeuille klein acht, gelet op de tijd van het jaar.Het aantal ondernemers dat hun voorraad eindproduct als te klein beschouwt is groter dan het aantal dat de voorraden te groot vindt.Duits vertrouwenNet als de Nederlandse producenten waren de industriële ondernemers in Duitsland in december positiever dan in november. Het aantal Duitse ondernemers dat hun productie in de komende maanden denkt op te schroeven, is toegenomen. De gemiddelde dagproductie van de Duitse industrie was in oktober 1,3 procent hoger dan in oktober 2015.Duitsland is de belangrijkste afzetmarkt voor de Nederlandse industrie.