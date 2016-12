AEX opent laatste sessie van 2016 vlak

Vrijdag 30 december 2016 09:08

AMSTERDAM (ANP) - De aandelenbeurs in Amsterdam is vrijdag vrijwel vlak geopend. Ook de andere Europese graadmeters begonnen zonder grote uitslagen aan de laatste handelssessie van 2016.

De AEX-index stond kort na de opening nagenoeg onveranderd op 482,30 punten. De MidKap zakte 0,1 procent naar 687,07 punten. De graadmeters in Londen, Frankfurt en Parijs leverden ook 0,1 procent in.

In Londen en Frankfurt sluiten de beurzen aan het begin van de middag. In Amsterdam en Parijs wordt een volledige handelsdag afgewerkt, net als in New York. In Amsterdam, Frankfurt en Parijs wordt de handel maandag hervat. In Londen, New York en op de meeste plaatsen in Azië blijven de beurzen op 2 januari dicht.