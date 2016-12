Esperite heeft extra financiering nog niet rond

Zaterdag 31 december 2016 10:53 Wel substantiele vooruitgang geboekt door biotechbedrijf.(ABM FN-Dow Jones) Esperite Group heeft vooralsnog geen vers kapitaal weten aan te trekken, maar heeft wel "substantiële vooruitgang" geboekt in de gesprekken die het voert met potentiële externe investeerders. Dit maakte het Zutphense biotechbedrijf zaterdagochtend bekend, daaraan toevoegend dat het nog te vroeg is om meer details te delen met de markt.Afgelopen zomer liet CEO Frederic Amar Esperite voor te bereiden op een "aanzienlijke externe financieringsronde" door de uitgifte van nieuwe aandelen en converteerbare obligaties. Deze ronde, zo zei de topman toen, nog voor het einde van 2016 plaatsvinden."Het bedrijf heeft financiële bijdragen nodig om de bestaande activiteiten te consolideren en de ontwikkeling te versnellen in het belang van zijn bestaande en toekomstige aandeelhouders", aldus Amar destijds, die toen aangaf zelf ook mee te zullen doen aan de financieringsronde.Een update over de additionele financiering door zijn belangrijkste aandeelhouder Amar, die volgens de laatste melding in het register substantiële deelnemingen een belang van 32,17 procent houdt in Esperite, volgt in januari 2017, zo liet het biotechbedrijf vanochtend weten.Esperite zal maximaal 20 procent van het uitstaande aandelenkapitaal emitteren, aldus de onderneming eerder dit jaar.Vrijdag sloot het aandeel Esperite op 1,34 euro.Door: ABM Financial News.