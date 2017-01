ACM akkoord met joint venture Corbion en Total

Maandag 2 januari 2017 14:37 Volgens toezichthouder blijft er volgende concurrentie over.(ABM FN-Dow Jones) De Autoriteit Consument & Markt is maandag akkoord gegaan met de oprichting van de joint venture tussen Corbion en het Franse Total. Dit maakte de toezichthouder maandag bekend.Volgens de ACM blijft er na oprichting van de joint venture voldoende concurrentie over.Corbion en Total willen samenwerken voor de ontwikkeling van bioplastics, zo werd halverwege november vorig jaar reeds bekend. De partijen zullen een grootschalige PLA-polymerisatiefabriek bouwen met een capaciteit van 75.000 ton per jaar op de locatie van Corbion in Thailand.De nieuwe onderneming wordt gevestigd in Nederland en de start van de bedrijfsactiviteiten is voorzien voor het eerste kwartaal van 2017.Op een groen Damrak koerste het aandeel Corbion maandag 0,7 procent hoger op 25,62 euro, terwijl Total op een groene Franse beurs juist 0,1 procent inleverde.