Autoverkopen conform verwachting sterk gedaald

Dinsdag 3 januari 2017 14:30 Voor 2017 verwachten brancheorganisaties weer groei.(ABM FN-Dow Jones) Het aantal verkochte nieuwe personenauto's is in 2016 zoals verwacht sterk gedaald. Dit maakten brancheorganisaties RAI Vereniging en BOVAG dinsdag bekend.Voornamelijk als gevolg van de enorme piek eind 2015 in de aanloop naar strengere bijtellingsregels in 2016 werden vorig jaar 382.825 nieuwe personenauto's in Nederland geregistreerd, 14,7 procent minder dan in 2015, maar conform de prognose van 380.000 stuks die beide brancheorganisaties eerder afgaven.Voor 2017 verwachten RAI Vereniging en BOVAG dat er 415.000 nieuwe personenauto's worden geregistreerd.Voor zakelijke auto's die vanaf 1 januari 2017 worden geregistreerd gelden nog maar twee bijtellingstarieven, namelijk 4 procent voor volledig elektrische auto's en 22 procent voor alle andere auto's. Het tussentarief van 15 procent is vervallen.BOVAG en RAI Vereniging verwachten dat de Nederlandse automarkt vanaf 2017 in rustiger vaarwater terecht komt, aangezien er geen ingrijpende fiscale wijzigingen meer op stapel staan voor de komende jaren. Daarmee komt er een eind aan de jarenlange marktverstoring, waarbij voornamelijk de bijtellingsregels bepaalden welke merken en modellen succesvol waren.De best verkochte merken in 2016 waren Volkswagen (43.8219 stuks, marktaandeel 11,4 procent), Renault (35.037, 9,2 procent), Opel (32.500, 8,5 procent), Peugeot 28.130, 7,3 procent) en Ford (21.365, 5,6 procent).Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJanuary 03, 2017 08:30 ET (13:30 GMT)