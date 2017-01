Wall Street begint beursjaar 2017 met winst

Dinsdag 3 januari 2017 22:16

NEW YORK (ANP) - De Amerikaanse aandelenmarkten zijn het beursjaar 2017 positief begonnen. Op de eerste handelsdag van het nieuwe jaar werden opbeurende cijfers gepubliceerd over de bouw en industrie. Veel beleggers wachten evenwel vooral af wat de wisseling van de wacht in het Witte Huis later deze maand zal brengen.

De toonaangevende Dow-Jones-index sloot 0,6 procent hoger op 19.881,76 punten. Eerder op de dag kwam de hoofdgraadmeter nog dichter bij de mijlpaal van 20.000 punten, die voor de jaarwisseling ook al een paar keer net niet werd gehaald. De bredere S&P 500 steeg 0,9 procent tot 2257,83 punten. De technologiegraadmeter Nasdaq won eveneens 0,9 procent en kwam op 5429,09 punten.

De beurskoersen in de Verenigde Staten zijn sinds de verkiezingszege van Trump opgelopen tot recordniveaus. Beleggers hopen dat zijn beleid goed uitpakt voor grote bedrijven. Eerst zien, dan geloven, leek dinsdag lange tijd het devies. Maar danzkij een eindsprintje stonden bij de slotbel toch overtuigende winsten op de borden.

Bouwuitgaven

Uit overheidscijfers bleek dat de bouwuitgaven in de Verenigde Staten in november sterker zijn gestegen dan economen gemiddeld hadden voorspeld. Ook cijfers van onderzoeksbureau ISM over de Amerikaanse industrie vielen beter uit dan voorzien. De bedrijvigheid bleek in december sterker te zijn toegenomen dan in de maand daarvoor.

Bij de hoofdfondsen stond sportkledingfabrikant Nike bovenaan met een winst van 2,3 procent. Telefonieconcern Verizon en farmaceut Merck kregen er allebei 2,2 procent bij. Onderaan stond fastfoodketen McDonald's met een verlies van 1,7 procent.

Twee grote autofabrikanten stonden in de belangstelling. Ford (plus 3,8 procent) liet weten af te zien van de bouw van een nieuwe fabriek in Mexico, en in plaats daarvan flink te investeren in uitbreiding van een Amerikaanse vestiging. Dat zal goed vallen bij aankomend president Trump. Die beklaagde zich juist over General Motors (plus 0,9 procent), dat volgens hem te veel auto's voor de thuismarkt in Mexico laat produceren.

De prijs van Amerikaanse olie daalde 2,3 procent naar 52,51 dollar per vat, die van Brentolie zakte 2 procent tot 55,67 dollar per vat. De euro was 1,0405 dollar waard, tegen 1,0420 dollar bij het slot van de Europese beurzen.