Nieuwe opdracht Gemalto in Oeganda

Donderdag 5 januari 2017 07:27 Geen financiele details gemeld.(ABM FN-Dow Jones) Gemalto heeft zijn Coesys Visa Management-oplossing aangeboden aan het Directorate of Citizenship and Immigration Control in Oeganda. Dit meldde de Franse digitale beveiliger met een notering aan het Damrak donderdag voorbeurs, zonder financiële details te noemen."Dit nieuwe project plaatst Oeganda op de voorgrond van verbeterde immigratieoplossingen in Oost-Afrika", aldus topman Ari Bouzbib van Government Programs bij Gemalto.Gemalto ondersteunt met zijn nieuwe oplossing de integratie, uitrol, onderhoud en opleiding voor Oegandese immigratiebeambten. Door dit nieuwe systeem kunnen de autoriteiten de volledige levenscyclus van een visum beheren, van aanvraag tot uitreiking, aldus de digitale beveiliger.Op een rood Damrak sloot het aandeel Gemalto woensdag 0,6 procent hoger op 55,61 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJanuary 05, 2017 01:27 ET (06:27 GMT)