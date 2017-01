Angolese Sonangol geen directe klant van SBM Offshore

Donderdag 5 januari 2017 12:16 Sonangol joint venture partner van SBM Offshore.(ABM FN-Dow Jones) Het Angolese staatsbedrijf Sonangol is geen directe klant van SBM Offshore, maar een partner, waarbij van betalingen tussen de twee bedrijven geen sprake is. Dit zei SBM Offshore donderdag tegenover ABM Financial News na mediaberichten over financiële problemen bij het Angolese staatsbedrijf en joint venture partner van SBM Offshore.De Schiedamse oliedienstverlener wilde echter geen commentaar geven op het artikel. Het bedrijf weerlegt wel de suggestie dat een begin december 2016 aangekondigde eenmalige last van circa 60 miljoen dollar op de bouw- en scheepswerf Paenal in Angola op enige wijze gerelateerd zou zijn aan de in het artikel geschetste kwestie.Analist Jos Versteeg van Theodoor Gilissen Bankiers zei de mediaberichten over de negatieve effecten voor SBM Offshore van financiële problemen bij Sonangol erg prematuur te vinden. "Sterk overdreven", redeneerde Versteeg."Een groot deel van de financiële problemen bij Sonangol hangt samen met de lage olieprijs", redeneerde de analist. "De olieprijs herstelt inmiddels, dus de druk neemt af", voegde de analist toe.Versteeg wees er tevens op dat Sonangol geen klant is van SBM Offshore. SBM Offshore heeft drie FPSO's voor de kust van Angola met een leasecontract. "De klanten van de leasecontracten zijn echter Chevron, ENI en Exxon Mobil en niet Sonangol. Hoe de betalingen precies verlopen is niet te achterhalen, maar het lijkt ons logisch dat Sonangol de betalingen voor de FPSO's niet snel stil zal leggen, aangezien dit de belangrijkste bron van cash is. Dat is wel het laatste dat ze willen riskeren om de bron van de kasstroom stil te leggen", aldus de analist."Wij gaan ervan uit dat de drie FPSO's in Angola geen risico lopen en op termijn juist meer FPSO's in het land in werking zullen komen om de offshore velden te ontwikkelen", voegde Versteeg toe. "Voor oliemaatschappijen met hoge schuldposities is lease juist een goede optie aangezien deze methode relatief snel cash oplevert zonder hoge upfront investeringen."Daarnaast refereerde de analist naar eerdere berichtgeving dat Sonangol betalingen heeft uitgesteld en bezig is met een herstructurering. "Voor een land met aanzienlijke oliereserves hoeft financiering geen probleem te zijn. Olieproducenten zijn vaak solvabel gezien hun olievoorraden", aldus Versteeg. "Op korte termijn kan de liquiditeit wel een probleem vormen, maar de Angolese overheid kan natuurlijk wel leningen uitgeven om het bedrijf te steunen", voegde de marktvorser toe."In de afgelopen maanden is de lange rente in Angola, waarschijnlijk vanwege het herstel van de olieprijs, aanzienlijk gedaald van bijna 12 procent in november vorig jaar naar 9,7 procent begin dit jaar. De kredietrating is weliswaar geen investment grade (B1), maar dat is niet zo verwonderlijk voor een ontwikkelingsland", vervolgde de analist. "Ook het renteniveau duidt niet op al teveel stress. Het lijkt ons te ver gaan om te suggereren dat Sonangol aan de rand van de afgrond staat", concludeerde Versteeg.Theodoor Gilissen Bankiers hanteert een Aanbevolen advies voor SBM Offshore met een koersdoel van 17,50 euro. Het aandeel noteerde woensdag rond het middaguur op een rood Damrak 0,7 procent lager op 14,74 euro.