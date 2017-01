Geen goedkeuring voor jaarrekeningen dochter Value8 - media

Donderdag 5 januari 2017 18:12 Accountant wil al twee jaar geen goedkeuring geven aan Kersten.(ABM FN-Dow Jones) Al twee jaar lang krijgt dochterbedrijf Kersten Hulpmiddelenspecialist van Value8 geen goedkeuring van de accountant voor de jaarrekening. Dit schreef Het Financieele Dagblad donderdag.De accountant weigert goedkeuring te verstrekken omdat hij vraagtekens zet bij balansposten van Kersten ter waarde van 2,1 miljoen euro.De krant schreef dat Value8 voor zover bekend hier geen melding van heeft gemaakt.Over de jaarcijfers van 2014 zegt de accountant volgens het FD dat er onzekerheid is over het bestaan van andere vaste bedrijfsmiddelen met een boekwaarde van circa 1 miljoen euro. Een jaar later schatte de accountant de boekwaarde van de de onzekere bedrijfsmiddelen in op 1,1 miljoen euro. Bovendien was er nu onzekerheid bijgekomen over "de juistheid van de waarde van de post nog te factureren omzet", van ruim 1 miljoen euro.Op een rood Damrak sloot het aandeel Value8 donderdag 0,9 procent hoger op 6,00 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJanuary 05, 2017 12:12 ET (17:12 GMT)