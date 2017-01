Ajax verkoopt Nemanja Gudelj aan Tianjin TEDA

Vrijdag 6 januari 2017 07:25 Geen transfersom gemeld.(ABM FN-Dow Jones) Ajax heeft overeenstemming bereikt met de Chinese club Tianjin TEDA over een transfer van Nemanja Gudelj. Dit maakte de Amsterdamse voetbalclub vrijdag bekend zonder een transfersom te vermelden.Gudelj gaat per 25 januari over naar de Chinezen.De middenvelder stond nog tot en met 30 juni 2020 onder contract bij Ajax.Het aandeel Ajax sloot donderdag op een rood Damrak 0,1 procent lager op 8,79 euro.