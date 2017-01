Beursblik: UBS verhoogt koersdoel Randstad

Vrijdag 6 januari 2017 10:43 Koersdoel naar 54,00 euro.(ABM FN-Dow Jones) UBS heeft vrijdag het koersdoel voor Randstad verhoogd van 39,00 naar 54,00 euro met een ongewijzigd Neutraal advies.De analisten merkten op dat het aandeel met een korting van 9 procent wordt verhandeld ten opzichte van Zwitserse sectorgenoot Adecco, wat volgens hen niet gerechtvaardigd is. Volgens UBS maakte de leiding van Randstad de afgelopen jaren goede stappen in het digitaliseringsproces en op het gebied van overnames, wat zich zou moeten vertalen in een iets betere groei van de winst per aandeel in 2017 ten opzichte van Adecco.De analisten houden voor dit jaar rekening met een groei van de nettowinst met 9 procent. De macro-economische omstandigheden zijn in hun ogen sterker dan de marktvorsers zes maanden geleden hadden verwacht, maar evenwel rekenen ze op een verdere vertraging van de autonome groei in 2017 naar 2,8 procent. Overnames zouden echter 4 procent bij moeten dragen aan de omzet.Wat betreft het bedrijfsresultaat (EBITA) gaat de Zwitserse bank uit van een groei op jaarbasis van 10,6 procent.Op een rood Damrak noteerde het aandeel Randstad vrijdag 0,5 procent lager op 53,55 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJanuary 06, 2017 04:43 ET (09:43 GMT)