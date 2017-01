AFM legt New Sources Energy dwangsom op

Vrijdag 6 januari 2017 18:28 Onderneming uit Borculo te laat met aanleveren informatie aan toezichthouder.(ABM FN-Dow Jones) De Autoriteit Financiële Markten heeft New Sources Energy op 13 december 2016 een last onder dwangsom opgelegd omdat de onderneming uit Borculo niet voldoet aan informatieverzoeken van de AFM. Dit meldde de toezichthouder vrijdag."De AFM heeft geconstateerd dat NSE, een beursgenoteerde instelling, in haar berichtgeving aan het publiek onduidelijke informatie over haar activiteiten heeft gegeven", volgens de toezichthouder. Hierdoor overtreedt NSE mogelijk diverse regels van de Wet op het financieel toezicht.De onderneming is door de AFM herhaaldelijk om informatie gevraagd om vast te kunnen in hoeverre men het publiek juist en volledig heeft geïnformeerd maar de toezichthouder heeft deze informatie niet binnen de gestelde termijn ontvangen.Daarom is NSE verplicht om sinds 29 december 2016 een dwangsom te betalen. En elke dag dat de onderneming niet voldoet aan de opgelegde last, loopt de dwangsom op met 5.000 euro tot een maximaal bedrag van 50.000 euro, aldus de AFM.NSE was vrijdagavond niet direct bereikbaar voor een reactie.Het aandeel New Sources Energy steeg vrijdag 2,4 procent op 0,43 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJanuary 06, 2017 12:28 ET (17:28 GMT)