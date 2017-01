Ahold Delhaize start aandeleninkoopprogramma

Maandag 9 januari 2017 08:36 Supermarktconcern verwacht programma voor einde jaar af te ronden.(ABM FN-Dow Jones) Ahold Delhaize start maandag met het op 7 december aangekondigde aandeleninkoopprogramma en verwacht dit voor het einde van 2017 af te ronden. Dit maakte het Nederlands-Belgische supermarktconcern maandag voorbeurs bekend."Het handhaven van een goede balans tussen investeren in groei in onze fundamentele consumentenkanalen en het terug geven van overtollige fondsen aan aandeelhouders is onderdeel van de Better Together strategie van Ahold Delhaize", zei het concern. "Het doel van het programma is om het kapitaal te verkleinen door het reduceren van het aantal gewone aandelen", zo luidt het vervolg van de verklaring.Het aandeleninkooppramma past binnen de door de aandeelhouders verleende vergunningen, waarover ook tijdens de aandeelhoudersvergadering op 12 april 2017 nog wordt vergaderd.Het aandeel Ahold Delhaize sloot vrijdag op 19,62 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJanuary 09, 2017 02:36 ET (07:36 GMT)