Kardan wil belang in Star Pumped Storage verkopen

Maandag 9 januari 2017 13:04 Kardan onderhandelt over verkoop belang van 19,8 procent.(ABM FN-Dow Jones) Kardan onderdeel Water Planning for Israel (WPI) voert gesprekken met Noy fund over de verkoop van een 19,8 procent belang in Star Pumped Storage voor circa 45 tot 60 miljoen Shekel, ofwel 11 tot 15 miljoen euro. Dit meldde het Israëlische bedrijf met een notering op het Damrak maandag.Kardan houdt een belang van 40,5 procent in Star Pumped Storage, dat een een voorwaardelijke vergunning houdt voor het bouwen en exploiteren van een elektriciteitscentrale in Kochav Hayarden, Israël. Van dit belang wil de onderneming nu 49 procent verkopen.De verkoop is onderhevig aan verschillende voorwaarden, waaronder de goedkeuring van toezichthouders. WPI meldde te verwachten dat de onderhandelingen een paar weken kunnen duren en dat er geen enkele zekerheid bestaat dat een bindende overeenkomst zal worden ondertekend.Kardan noteerde op een rood Damrak vlak op 0,14 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJanuary 09, 2017 07:04 ET (12:04 GMT)