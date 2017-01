Boskalis joint venture krijgt Britse opdracht

Maandag 9 januari 2017 14:35 Contractwaarde bedraagt 115 miljoen pond.(ABM FN-Dow Jones) VSBW, een joint venture van Boskalis en VolkerStevin, heeft van het havenbedrijf van Dover een opdracht ontvangen ter waarde van 115 miljoen pond. Dit meldde VolkerStevin maandag.VSBW is aangewezen als de hoofdaannemer voor de maritieme civieltechnische fase van het Dover Western Docks Revival-project in de haven van Dover.De opdracht betreft onder andere het ontwerp en de bouw van twee nieuwe aanlegplaatsen, een nieuwe jachthavenpier, een vaargeul, nieuwe sluisdeuren en omvangrijke baggerwerkzaamehden. In de komende weken zal met de werkzaamheden aangevangen worden. Eind 2018 zullen de werkzaamheden afgerond worden.Boskalis noteerde op een rood Damrak 0,8 procent lager op 32,97 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJanuary 09, 2017 08:35 ET (13:35 GMT)