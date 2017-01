ArcelorMittal breidt contracten met Air Liquide uit

Maandag 9 januari 2017 18:49 Geen financiele details gemeld.(ABM FN-Dow Jones) Staalconcern ArcelorMittal heeft zijn contracten met Air Liquide voor de levering van industriële gassen verlengd en uitgebreid. Dit maakten de ondernemingen maandag nabeurs bekend zonder financiële details vrij te geven.ArcelorMittal en Air Liquide verlengden de contracten voor de levering van zuurstof, stikstof en argon voor de productiefaciliteiten in de industriële havengebieden van Fos-sur-Mer en Duinkerken in Frankrijk. Daarnaast wordt Air Liquide toeleverancier van ArcelorMittal in het Belgische Gent, om te voorzien in de groeiende behoefte aan industriële gassen bij die fabriek. In het kader van dit nieuwe contract zal Air Liquide zijn netwerk van pijpleidingen in de Benelux naar Gent uitbreiden.In de drie genoemde faciliteiten wordt hoogwaardig staal gemaakt voor de auto-industrie, bouw en verpakkingsindustrie.Zuurstof, stikstof en argon zijn nodig voor veel toepassingen in de staalindustrie, zoals voor de verrijking van de lucht van hoogovens en voor staalproductie op basis van zuurstof. Door de drie gassen kan staal met minder energie worden gefabriceerd, waardoor tegelijk de uitstoot van verbrandingsgassen vermindert.Op een rode beurs sloot het aandeel ArcelorMittal maandag 0,6 procent lager op 7,22 euro.