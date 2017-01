Beursblik: Berenberg verhoogt koersdoel RELX

Woensdag 11 januari 2017 07:20 Koersdoel naar 20,00 euro.(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft woensdag het koersdoel voor RELX verhoogd van 19,00 naar 20,00 euro met een ongewijzigd koopadvies.Volgens de analisten kan de uitgever op korte termijn profiteren van aantrekkende omstandigheden op de Amerikaanse markt, terwijl op middellange termijn de strategie zijn vruchten af zal blijven werpen.Berenberg stelde dat de huidige waardering van RELX, gelet op de koers-winst verhouding, tot de meest aantrekkelijke van de sector behoort. "Beleggers krijgen meer dan waar ze voor betalen."Het aandeel RELX sloot dinsdag op een nipt lager Damrak 0,6 procent in het rood op 15,74 euro.