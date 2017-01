Gemalto beveiligt mobiele portefeuille BNP Paribas

Woensdag 11 januari 2017 07:25 Geen financiele details gemeld.(ABM FN-Dow Jones) Gemalto heeft een overeenkomst gesloten met BNP Paribas voor het beveiligen van zijn mobiele portefeuille Wa! met de Ezio Mobile Protector-oplossing van de Franse digitale beveiliger. Dit maakte Gemalto woensdag voorbeurs bekend, zonder financiële details te noemen.Wa! is een innovatieve mobiele portefeuille van de Franse bank BNP Paribas voor verschillende merken en kanalen die betalingen, kortingsbonnen en getrouwheidsprogramma's samenbrengt. De Mobile Protector-oplossing van Gemalto zal een hoge beveiliging bieden voor alle mobiele betalingen die via Wa! worden uitgevoerd, aldus de digitale beveiliger.BNP Paribas test Wa! momenteel in Frankrijk bij Carrefour, 's werelds op een na grootste warenhuisketen met 12.300 winkels in 35 landen.Op een rood Damrak sloot het aandeel Gemalto dinsdag 0,4 procent hoger op 55,44 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJanuary 11, 2017 01:25 ET (06:25 GMT)