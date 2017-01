Gemalto verbetert mobiele diensten in Brazilie

Donderdag 12 januari 2017 07:30 Geen financiele details genoemd.(ABM FN-Dow Jones) Gemalto is een samenwerking aangegaan met Easy voor het verbeteren van de kwaliteit van mobiele diensten in Brazilië. Dit maakte de Franse digitale beveiliger met een notering op het Damrak donderdag voorbeurs bekend, zonder financiële details te noemen.Easy behoort volgens Gemalto tot de grootste vervoersapplicaties in Latijns-Amerika en is beschikbaar in twaalf landen. Onder de samenwerking krijgen 150.000 taxichauffeurs ondersteuning van de Quality of Experience technologie van Gemalto, waarmee informatie binnen de app Easy beter wordt beveiligd.Op een groen Damrak sloot het aandeel Gemalto woensdag 0,7 procent hoger op 55,84 euro.