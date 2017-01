Update: Boskalis gaat met Van den Herik Twentekanalen aanpakken

Donderdag 12 januari 2017 15:00 Vaarweg moet grotere schepen kunnen verwerken.(ABM FN-Dow Jones) Rijkswaterstaat wil de tweede fase van het project Verruiming Twentekanalen gunnen aan de combinatie Van den Herik-Boskalis. Dit maakte Boskalis donderdag bekend.De aanneemsom bedraagt circa 50 miljoen euro, waarvan de helft aan Boskalis toekomt.De combinatie wordt verantwoordelijk voor het geschikt maken van de hoofdtak en de zijtak van de Twentekanalen voor grotere schepen. Ook voert de aannemerscombinatie uitgesteld onderhoud uit. In de tweede helft van 2017 zal met de werkzaamheden worden gestart. Het project wordt in het voorjaar van 2019 opgeleverd.Het verdiepen en deels verbreden van de Twentekanalen moet voor een impuls van de regionale economie zorgen, waarbij grotere schepen de omliggende havens en bedrijven kunnen bereiken zoals de containerterminal in Hengelo en het bedrijventerrein in Almelo.In een separaat bericht meldde Boskalis tevens de opdracht ontvangen te hebben voor de uitbreiding en verdubbeling van de Tractaatweg in de provincie Zeeland met een contractwaarde van 30 miljoen euro. Boskalis zal in het voorjaar van 2017 met de voorbereidende werkzaamheden beginnen. Het project wordt in het voorjaar van 2019 opgeleverd.Ter conclusie meldde Boskalis de afgelopen weken in Nederland een aantal middelgrote en diverse kleinere werken aangenomen te hebben, waaronder bovengenoemde opdrachten. Alle ontvangen opdrachten hebben een totale contractwaarde van ruim 200 miljoen euro.Het aandeel Boskalis noteerde op een rood Damrak vlak op 33,75 euro.Update: om extra informatie toe te voegen.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJanuary 12, 2017 09:00 ET (14:00 GMT)