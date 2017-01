Aantal bedrijven bereikt nieuw record

Maandag 16 januari 2017 07:09

AMSTERDAM (ANP) - Het aantal bedrijven in Nederland is afgelopen jaar gegroeid tot een record van dik 1,8 miljoen. Volgens de Kamer van Koophandel (KvK) was sprake van een groei van 3 procent ten opzichte van het vorige record van 2015.

2016 telde meer starters dan een jaar eerder, maar ook meer bedrijfsopheffingen. Vooral in de industrie en de logistiek werden ondernemingen talrijker. Het aantal bedrijven in de landbouw nam daarentegen opnieuw stevig af. Voor agrarische ondernemingen is het vaak moeilijk om een bedrijfsopvolger te vinden.

Het viel de KvK ook op dat steeds meer vrouwen gaan ondernemen. Van alle ondernemers is nu 36 procent vrouw, tegen 32 procent in 2010. Er gingen vorig jaar vooral veel vrouwen als parttime zelfstandige aan de slag. Dat zijn mensen die hun eigen bedrijf met een parttime baan of vrijwilligers- of huishoudelijk werk combineren.

Faillissementen

De gemiddelde leeftijd van een ondernemer bedraagt tegenwoordig 46 jaar. Uit de cijfers blijkt ook dat steeds meer ondernemers in het buitenland zijn geboren. Van alle hier gevestigde ondernemers komt ruim 13 procent van over de grens, bij de starters ging het vorig jaar om 21 procent.

Het aantal faillissementen is in 2016 wederom sterk afgenomen. In totaal sloten 4065 bedrijven door een bankroet noodgedwongen hun deuren, wat neerkomt op een daling van 16 procent. Er waren wel flink meer filialen betrokken bij de faillissementen: 1735 tegen 1061 in 2015. Dit komt vooral doordat er relatief veel winkelketens op de fles zijn gegaan.