Lucas Bols draagt Ralph Wisbrun voor als commissaris

Maandag 16 januari 2017 08:42 Benoeming op agenda komende aandeelhoudersvergadering.(ABM FN-Dow Jones) Lucas Bols draagt Ralph Wisbrun voor als nieuw lid van de raad van commissarissen. Dit maakte het drankenconcern uit Amsterdam maandag voorbeurs bekend.De voorgenomen benoeming wordt opgenomen in de agenda voor de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering op 7 september.De heer Wisbrun is onder meer directeur van reclamebureau JWT Amsterdam.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJanuary 16, 2017 02:42 ET (07:42 GMT)