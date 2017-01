Consumentenclubs dagen Philips voor rechter

Dinsdag 17 januari 2017 07:27

AMSTERDAM (ANP) - ConsumentenClaim en de Consumentenbond slepen Philips en andere elektronicafabrikanten voor de rechter omdat zij in het verleden verboden afspraken hebben gemaakt over de prijzen van beeldbuizen. Dat maakten de twee organisaties dinsdag bekend.

Volgens de consumentenorganisaties hebben de elektronicabedrijven met hun kartel consumenten benadeeld. Zij betaalden jarenlang te veel voor televisies en computerschermen. De Europese Commissie legde daarvoor eerder al een fikse boete op.

,,We vragen de rechter een zitting te houden waarbij alle bij het kartel betrokken partijen moeten verschijnen'', aldus directeur Bart Combée van de Consumentenbond. ,,Zo willen we met de rechter afspraken over de vervolgaanpak maken. Dit is bijvoorbeeld nodig omdat de karteldeelnemers uit verschillende landen afkomstig zijn.''