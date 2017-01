Regering wil verdergaande maatregelen tegen belastingontduiking

Dinsdag 17 januari 2017 21:03 Geen korting op boetes bij vrijwillige inkeer.(ABM FN-Dow Jones) De Nederlandse regering neemt een reeks aanvullende maatregelen tegen belastingontduiking. Dit maakte staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën dinsdag aan de Tweede Kamer bekend.Hij kondigde aan dat de kortingen op boetes voor zwartspaarders, die vrijwillig inkeren en zich bij de fiscus melden, volledig worden afgeschaft. Vergrijpboetes die zijn opgelegd aan adviseurs die meewerken aan belastingontduiking, kunnen openbaar gemaakt worden. Ook stelt Wiebes voor het verschoningsrecht voor advocaten en notarissen in de fiscaliteit in te perken.De maatregelen volgen onder meer op publicaties naar aanleiding van de Panama Papers. "Het kabinet vindt dat belastingontduiking moet worden aangepakt", aldus Wiebes. "Het is belangrijk dat iedereen de belasting betaalt die hij moet betalen. Dat sommige belastingbetalers hier onderuit proberen te komen door middel van fraude, is ontoelaatbaar."De staatssecretaris heeft de boete voor belastingplichtigen die na twee jaar inkeren verhoogd van 60 procent naar 120 procent. Dit nieuwe boetemaximum gaat ook gelden voor mensen die binnen twee jaar inkeren.De staatssecretaris zal in de loop van dit jaar met wetsvoorstellen komen, waarin de verschillende maatregelen zijn uitgewerkt.