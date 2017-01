Update: Omzet ASML boven verwachting

Woensdag 18 januari 2017 07:47 Trends zetten door in eerste kwartaal.(ABM FN-Dow Jones) ASML heeft in de laatste drie maanden van 2016 ruimschoots aan de eigen verwachtingen voldaan en zei verder te rekenen op een iets lagere omzet in het lopende kwartaal. Dit bleek woensdag voorbeurs uit de kwartaalcijfers van de onderneming uit Veldhoven.CEO Peter Wennink zei in een toelichting dat 2016 een "opmerkelijk" jaar was op vele vlakken. Conform verwachting lagen logic en memory op schema om met een recordomzet te eindigen en Wennink verwacht dat de trends dit jaar doorzetten, hetgeen volgens de topman ook blijkt uit de voor het eerste kwartaal afgegeven outlook.De prijzen voor memory zijn volgens de CEO momenteel ook "erg gezond", wat klanten van ASML "goede marges" oplevert. De verkopen in memory door ASML zullen dit jaar tenminste vergelijkbaar zijn met die in 2016 "of iets daarboven".De verkopen van ASML lagen in 2016 op 6.795 miljoen euro. Bij een marge van 44,8 procent behaalde de toeleverancier van de halfgeleidersector een nettowinst van 1.472 miljoen euro.De omzet bedroeg afgelopen kwartaal 1.907 miljoen euro, tegenover een doelstelling van ASML van 1.700 tot 1.800 miljoen euro. Analisten rekenden gemiddeld op een omzet van 1.759 miljoen euro.ASML verkocht 34 nieuwe systemen en 4 gebruikte systemen, tegen een wat hogere verkoopprijs dan in het derde kwartaal.De brutowinst lag afgelopen kwartaal op 901 miljoen euro met een brutomarge van 47,2 procent. Hier hadden analisten gerekend op 837 miljoen euro met een marge van 47,6 procent, terwijl ASML vooraf zei te mikken op een marge van 47 tot 48 procent voor het vierde kwartaal.De nettowinst lag in het vierde kwartaal op 524 miljoen euro, ruim meer dan de 396 miljoen euro een kwartaal eerder.ASML stelt zijn aandeelhouders voor 2016 een dividend van 1,20 euro per aandeel voor, een stijging van 14 procent op jaarbasis.OutlookBelangrijker dan de cijfers zijn, zoals eigenlijk altijd bij ASML, de vooruitzichten die de Veldhovenaren afgeven.Voor het lopende kwartaal mikt ASML op een omzet van ongeveer 1,8 miljard euro met een brutomarge van ongeveer 47 procent.Analisten van Morgan Stanley lieten in een vooruitblik op de cijfers over het vierde kwartaal al weten dat ASML in het eerste kwartaal van dit jaar vermoedelijk een omzet van 1.750 miljoen euro zal weten te realiseren, 13 miljoen euro meer dan de consensus.Ook over de brutowinst voor dit lopende kwartaal zijn de marktvorsers van de Amerikaanse zakenbank optimistischer gestemd, met 840 miljoen euro tegenover 766 miljoen euro.Voor heel 2017 ligt de consensus op een omzet van 7.682 miljoen euro en een brutowinst van 3.488 miljoen euro met een marge van 45,4 procent.ASML wil uiterlijk in 2020 een omzet van 10 miljard euro realiseren, iets wat overigens niet iedereen als haalbaar bestempelt.EUVBelangrijk om deze 10 miljard euro te halen, is het succes van de nieuwe technologie Extreme Ultraviolet. Hierover zei CEO Wennink dat de orderportefeuille inmiddels zo'n 2 miljard euro groot is met 18 systemen.Bij de cijfers over het derde kwartaal liet ASML al weten dat zes klanten actief betrokken zijn bij de introductie van EUV, zowel in memory als logic."Voor 2017 zijn we eigenlijk uitverkocht", aldus Wennink, terwijl de capaciteit voor 2018 op 24 systemen ligt."2017 zal een goed jaar worden", zo stelde de topman dan ook.Dinsdag sloot het aandeel ASML, op een rood Damrak, 0,1 procent lager op 107,75 euro.Update: om reactie CEO Peter Wennink toe te voegen.