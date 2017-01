ASML overtreft opnieuw eigen omzetverwachting

Woensdag 18 januari 2017 07:40

VELDHOVEN (ANP) - ASML heeft afgelopen kwartaal meer omzet behaald dan in de voorgaande periode, en overtrof daarmee voor de tweede keer op rij de eigen verwachtingen. De Veldhovense chipmachinefabrikant wist ook de winstgevendheid op te voeren, blijkt uit de woensdag gepubliceerde kwartaalresultaten.

De opbrengsten kwamen in het vierde kwartaal uit op 1,9 miljard euro, tegen 1,8 miljard euro in het derde kwartaal. Zelf ging het bedrijf uit van een stabiele of licht lagere omzet. De nettowinst ging met een derde omhoog naar 524 miljoen euro. De brutomarge liep op van 46 naar 47,2 procent.

Over heel 2016 boekte ASML een recordomzet van 6,8 miljard euro. De nettowinst bedroeg 1,5 miljard euro. Ook dat is het hoogste niveau ooit. Voor het huidige kwartaal gaat ASML uit van een lichte daling van de omzet, naar circa 1,8 miljard euro. De brutomarge komt naar verwachting uit rond de 47 procent.

EUV

ASML ontving in het vierde kwartaal orders ter waarde van 1,6 miljard euro. Daar zaten bestellingen bij voor zes machines op basis van EUV, de technologie waar ASML zijn toekomstplannen op heeft gebaseerd. Het orderboek telt nu achttien van zulke systemen, goed voor ruim de helft van de totale orderwaarde van een kleine 4 miljard euro.

Topman Peter Wennink noemde 2016 ,,een opmerkelijk jaar'' voor ASML. Niet alleen omdat de financiële resultaten naar recordhoogten stegen, maar ook omdat beslissende stappen werden gezet met EUV. Het moment nadert dat de chipindustrie de technologie gaat gebruiken voor grootschalige productie.

EUV stelt fabrikanten in staat op nog kleinere schaal schakelingen te tekenen op schijfjes halfgeleidermateriaal. Daardoor kan meer rekenkracht of opslagcapaciteit gebundeld worden op een kleinere chip.