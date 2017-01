Beursblik: ING verhoogt koersdoel Euronext fors

Woensdag 18 januari 2017 09:13 Koopadvies blijft staan.(ABM FN-Dow Jones) ING heeft woensdag het koersdoel voor Euronext verhoogd van 41,00 naar 50,00 euro met een ongewijzigd koopadvies, naar aanleiding van de geplande overname van LCH.Clearnet SA, die de clearingactiviteiten veiligstelt en voor meer diversiteit in de omzet zorgt.De overname kan volgens analist Albert Ploegh een 'game-changer' zijn voor Euronext. De marktvorser ziet verder opwaarts potentieel in de groei van het clearingbedrijf en aanvullende overnames die waarde creëren. In de eerste helft van 2017 profiteert Euronext bovendien van een gemakkelijke vergelijkingsbasis voor de handelsvolumes.Exclusief de overname waardeert Ploegh Euronext al op 45,50 euro. Als de overname doorgaat kan dit 6 tot 10 euro per aandeel aan de waarde toevoegen, schat de analist. Hij gaat daarbij uit van een kans van 50 procent.De geplande fusie tussen Deutsche Boerse en London Stock Exchange is een voorwaarde voor de overname van LCH.Clearnet SA door Euronext. De Europese Commissie moet uiterlijk 13 maart uitsluitsel hierover geven.Het aandeel Euronext sloot dinsdag op een rood Damrak 0,1 procent lager op 41,91 euro.