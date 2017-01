Beursblik: Commerzbank zet ArcelorMittal op kooplijst

Woensdag 18 januari 2017 10:42 Koersdoel ook flink omhoog.(ABM FN-Dow Jones) Commerzbank heeft woensdag het advies voor ArcelorMittal verhoogd van Houden naar Kopen en stelde het koersdoel opwaarts bij van 6,50 naar 9,50 euro.De analisten van de Duitse bank schroefden hun winstverwachtingen voor dit jaar op, vanwege de recente stijging van de staal- en grondstofprijzen. De hogere kosten voor grondstoffen zullen volgens de marktvorsers worden doorberekend aan klanten in de meeste regio's. Omdat ArcelorMittal zelf ook grondstoffen produceert zal de impact voor de onderneming op het bedrijfsresultaat (EBITDA) positief zijn.De outlook voor de korte termijn verbeterde volgens Commerzbank flink, ook vanwege de lage voorraadniveaus en de politieke bereidheid om het dumpen van staal door met name China tegen te gaan.Nu gaan de marktvorsers ervan uit dat de vrije kasstroom van de staalgigant dit jaar tussen de 1,5 miljard en 2,0 miljard dollar zal uitkomen.Er is nog veel onduidelijkheid over de plannen van de nieuwe aanstaande Amerikaanse president Donald Trump over zijn investeringen in de Amerikaanse infrastructuur, maar Commerzbank gaat hoe dan ook uit van een groeiende vraag naar staal in Europa. Wat betreft de staalverzendingen in de vrijhandelszone van Amerika, Canada en Mexico zien de analisten een "onevenredig hoog groeipotentieel".ArcelorMittal heeft vorig jaar zijn balans versterkt door nieuwe aandelen en desinvesteringen. Een hervatting van dividenduitkeringen zou volgens Commerzbank mogelijk zijn, evenals meer investeringen. Toch denken de marktvorsers dat de staalboer voor het moment terughoudend zal zijn met kapitaaluitgaven.Op een groene beurs steeg het aandeel ArcelorMittal woensdag met 1,8 procent op 7,66 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJanuary 18, 2017 04:42 ET (09:42 GMT)