Topman ING noemt rendement van 15 procent nog niet realistisch - media

Woensdag 18 januari 2017 10:51 Banken worstelen nog met margedruk door ECB-beleid.(ABM FN-Dow Jones) Het is op dit moment niet realistisch om te verwachten dat banken zullen terugkeren naar de rendementen op het eigen vermogen van 15 procent van voor financiële crisis, aangezien veel banken nog moeite hebben om 10 procent rendement te halen. Dit stelde CEO Ralph Hamers van ING Groep woensdag tijdens een interview met televisiezender CNBC.Hamers zei geen verbetering van de rentemarge te verwachten. Volgens de topman zijn alle Europese banken nog bezig om maatregelen te treffen om de margedruk te compenseren die het gevolg is van het verruimende monetaire beleid van de Europese Centrale Bank.De achterstand die banken in Italië en ook Duitsland hebben met betrekking tot het aanpakken van probleemleningen en lage kapitaalbuffers sinds de kredietcrisis betekenen een concurrentievoordeel voor ING, stelde de topman. Hoewel er weinig economische groei is, slaagt ING er toch in om omzetgroei te realiseren door marktaandeel te winnen, vooral in landen waar ING alleen een digitale bank is. Dit is onder andere in Duitsland en Italië het geval.ING trof al in een vroeg stadium harde maatregelen, waarbij meer dan 40 miljard aan kapitaal werd gegenereerd door meer dan vijftig transacties, zei Hamers. Daarom heeft de bank een sterke kapitaalpositie en kan ING de digitale strategie ontwikkelen die de goede rendementen terugbrengt voor de bank. ING behaalt momenteel een rendement op eigen vermogen van iets meer dan 10 procent.De ING-topman eindigde door te zeggen dat banken moeten consolideren om ruimte te creëren om te investeren in digitalisering. Samenwerking met fintechbedrijven levert volgens Hamers een win-win-situatie op. "Banken kunnen leren van de technologiebedrijven, terwijl de fintechbedrijven de klanten, het kapitaal en de kennis over regelgeving van de bank nodig hebben. Uiteindelijk wint de klant en dat is het belangrijkste", aldus de bestuursvoorzitter tegen CNBC.Het aandeel ING Groep noteerde woensdag op een groene beurs 1,0 procent lager op 13,32 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJanuary 18, 2017 04:51 ET (09:51 GMT)