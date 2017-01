'Goldman wil personeel Londen verhuizen'

Woensdag 18 januari 2017 21:03

FRANKFURT (ANP/RTR) - De Amerikaanse bank Goldman Sachs overweegt een groot deel van zijn personeel dat werkzaam is in Londen elders te huisvesten. De bank is bezorgd over de keuze van de Britten om de Europese Unie te verlaten. Dat schrijft de Duitse krant Handelsblatt op basis van bronnen.

Naar verluidt wil Goldman zijn personeelsbestand in Londen halveren tot 3000. Daarbij zouden belangrijke divisies overgaan naar New York en het Europese vasteland. In Frankfurt worden dan vooral handelaren en managers gehuisvest die verantwoordelijk zijn voor de regelgeving en de naleving. Backofficepersoneel zal naar verwachting in Polen worden gestationeerd. Verder zouden zakenbankiers met Franse en Spaanse bedrijven in hun portefeuille veelal in die landen aan het werk gaan.

Eerder meldde UBS dat het werk van een vijfde van zijn personeel in Londen mogelijk wordt beïnvloed door de keuze van de Britten voor een brexit. Dat komt neer op duizend man. Ook HSBC verhuist mogelijk duizend werknemers van Londen naar Parijs.