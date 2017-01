Beursblik: S&P Equity Research schrapt verkoopadvies ASML

Donderdag 19 januari 2017 06:26 Koersdoel omhoog naar 115,00 euro.(ABM FN-Dow Jones) S&P Equity Research heeft donderdag het advies voor ASML verhoogd van Verkopen naar Houden en stelde het koersdoel opwaarts bij van 90,00 naar 115,00 euro.Analist Jia Man Neoh besloot om een hogere waardering voor ASML te rechtvaardigen, gelet op de "dominante positie" van het Veldhovense bedrijf in de markt voor lithografische apparatuur.De winst over het vierde kwartaal overtrof de verwachtingen ruimschoots, onder meer gesteund door meevallende verkopen. De orders voor zes EUV-systemen tonen volgens de analist aan dat klanten bereid zijn om de nieuwe techniek te gaan gebruiken.Het aandeel ASML sloot woensdag op een groen Damrak 6,7 procent hoger op 107,75 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJanuary 19, 2017 00:26 ET (05:26 GMT)