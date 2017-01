Beursblik: S&P Equity Research verlaagt advies Randstad

Donderdag 19 januari 2017 06:35 Koersdoel omhoog naar 58,00 euro.(ABM FN-Dow Jones) S&P Equity Research heeft donderdag het advies voor Randstad verlaagd van Kopen naar Houden, maar stelde het koersdoel wel opwaarts bij van 52,00 naar 58,00 euro.Analist Firdaus Ibrahim besloot om het koopadvies te schrappen gelet op de sterke koersrally van meer dan dertig procent sinds begin oktober 2016.Ondanks de positieve omstandigheden voor de uitzender in zowel Europa als de Verenigde Staten, liggen volgens de analist in toenemende mate macro-economische en geopolitieke onzekerheden op de loer. De marktvorser wees daarbij onder meer op de Brexit, verkiezingen in Duitsland, Frankrijk en Nederland en de uitvoering van het politieke beleid door de Amerikaanse president Donald Trump.Het aandeel Randstad sloot woensdag op een groen Damrak 0,2 procent lager op 53,98 euro.Door: ABM Financial News.