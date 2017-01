Nederlandse werkloosheid blijft dalen

Donderdag 19 januari 2017 07:58 Werkloosheidspercentage 5,4 procent in december.(ABM FN-Dow Jones) Het aantal werklozen is in Nederland in december verder gedaald. Dit bleek donderdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.In december waren er 482.000 mensen werkloos, in totaal 5,4 procent van de Nederlandse beroepsbevolking. In oktober lag het aantal werklozen op 499.000 en in oktober was dit nog 502.000.Bij jongeren tot 25 jaar zijn vrouwen relatief minder vaak werkloos dan mannen. Daarentegen zijn vrouwen bij de 25- tot 45-jarigen en de 45-plussers naar verhouding vaker werkloos. Hun werkloosheidspercentage lag in het afgelopen jaar elke maand hoger dan dat van mannen.UWVHet aantal lopende WW-uitkeringen bij UWV kwam eind 2016 uit op 412.000. Dit is 34.000, of 7,6 procent, minder vergeleken met eind 2015. Naar leeftijd bekeken was de daling het afgelopen jaar het sterkst onder jongeren tot 25 jaar, met 15,3 procent. Onder 55-plussers nam het aantal uitkeringen slechts licht af, met 2,6 procent.