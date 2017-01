Beursblik: Barclays verhoogt koersdoel ASML

Donderdag 19 januari 2017 11:02 Koersdoel naar 130,00 euro.(ABM FN-Dow Jones) Barclays heeft donderdag het koersdoel voor ASML verhoogd van 120,00 naar 130,00 euro met een ongewijzigd Overwogen advies.De koersdoelverhoging komt een dag nadat de toeleverancier aan de chipindustrie beter dan verwachte resultaten bekendmaakte. De analisten van Barclays zagen hierin een bevestiging voor hun visie dat de consensus te negatief is voor de korte termijn en dat de EUV technologie veelbelovend is.Voor dit jaar rekent Barclays op een omzet van 8,3 miljard euro. Daarmee zijn de marktvorsers positiever gestemd dan de consensus.Op een rode beurs daalde het aandeel ASML donderdag 1,6 procent op 113,15 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJanuary 19, 2017 05:02 ET (10:02 GMT)