'Markt mobiele apparaten is verzadigd'

Donderdag 19 januari 2017 11:06

HILVERSUM (ANP) - Vrijwel alle Nederlanders die een smartphone, tablet of e-reader willen, zijn voorzien. De markt voor mobiele apparaten is verzadigd, zo stelde marktonderzoekbureau GfK donderdag.

Het aantal mensen dat een mobiel apparaat bezit is in 2016 nagenoeg gelijk gebleven. Van de Nederlanders ouder dan 12 jaar heeft 83 procent een smartphone, 67 procent een tablet en 25 procent een e-reader. Ook de interesse in smart-tv's en smartwatches bleef ongeveer op hetzelfde niveau als een jaar eerder.

Gemiddeld hadden huishoudens eind vorig jaar 3,7 apparaten in bezit tegen 3,6 eind 2015. In de voorgaande jaren was wel sprake van een flinke opmars. Het aantal smartphones en tablets verdubbelde de afgelopen vijf jaar.

Facebook

Het gebruik van smartphones is wel enigszins veranderd het afgelopen jaar. Waar bellen, surfen op internet en e-mailen gelijk bleef, werden bankieren en online shoppen populairder. Ruim een kwart van de smartphonebezitters gebruikte het toestel vorig jaar om te winkelen op internet, tegen 22 procent een jaar eerder. Het gebruik van internetbankieren steeg van 47 naar 52 procent.

Bij de sociale media blijft Facebook met 72 procent van de gebruikers stabiel. Instagram (18 naar 22 procent) en Snapchat (7 tot 11 procent) zetten hun opmars door. Het aantal wekelijkse gebruikers van Twitter daalde van 25 naar 21 procent. Onder jongeren is de daling van Facebook-gebruik gestopt. Wel blijven Instagram en Snapchat populairder onder die groep gebruikers.