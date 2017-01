Correctie: Heineken bevestigt gesprekken over overname Kirin Brazil

Vrijdag 20 januari 2017 07:47 Geen garantie voor akkoord.(ABM FN-Dow Jones) Heineken is in gesprek met de Japanse bierbrouwer Kirin over een mogelijke transactie inzake de activiteiten van Kirin in Brazilië. Dit maakte de Nederlandse bierbrouwer vrijdag bekend in reactie op mediaspeculaties."De gesprekken gaan voort en er kan geen zekerheid zijn dat een overeenkomst zal worden bereikt", zei de bierbrouwer uit Amsterdam in een korte persverklaring.Heineken en Kirin hebben al diverse licentie- en distributie-overeenkomsten.Het aandeel Heineken sloot donderdag 0,2 procent hoger op 70,66 euro.Correctie: om in de kop volledige naam van brouwer te melden.fDoor: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJanuary 20, 2017 01:47 ET (06:47 GMT)