Delta Lloyd was bijna in Taiwanese handen - media

Vrijdag 20 januari 2017 07:49 Fubon trok zich op het allerlaatste moment terug(ABM FN-Dow Jones) Delta Lloyd was eind vorig jaar bijna in Taiwanese handen gekomen. Dit schreef Het Financieele Dagblad vrijdag op basis van anonieme ingewijden in een reconstructie.Fubon uit Taiwan haakte na vergevorderde gesprekken op het allerlaatste moment af. Het had een bod op tafel willen leggen van 5,60 euro per aandeel Delta Lloyd in contanten, toen 0,30 euro per aandeel meer dan het bod van NN Group. Daarnaast wilde het 200 miljoen euro aan vers kapitaal in Delta Lloyd steken om de kapitaalpositie van de Nederlandse verzekeraar te versterken met een garantie dat te herhalen als de buffer onder een bepaald niveau zou zakken, zo schreef het FD. Fubon houdt een belang van 9,7 procent in Delta Lloyd.Op woensdag 21 december ging er een streep door de rekening, nadat een bezoek aan De Nederlandsche Bank om het eindvoorstel te bespreken bij DNB leidde tot nieuwe vragen. Dat was voor Fubon reden om het overnameproces te beëindigen.Daarvoor hadden al diverse gesprekken met DNB plaatsgevonden over de versterking van de buffers van Delta Lloyd, dat nog altijd niet optimaal in zijn vel zat als het om solvabiliteit ging. Fubon wilde meer tijd voor nieuwe berekeningen, maar die ontbrak. Bovendien leek de overname in de loop van de tijd duurder uit te pakken.Fubon leek volgens de krant voor Delta Lloyd veel aantrekkelijker, omdat de Taiwanezen de verzekeraar onafhankelijk wilden laten werken, de naam wilden behouden en minder zouden willen snijden in het personeelsbestand. NN, dat nu met Delta Lloyd aan de haal gaat, snijdt flink en schrapt ook de naam.Fubon was, voordat het met Delta Lloyd om de tafel ging zitten, ook al bij ASR Nederland langs geweest, maar ook dat ging niet door.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJanuary 20, 2017 01:49 ET (06:49 GMT)