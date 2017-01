Rustige opening AEX op dag van Trump

Vrijdag 20 januari 2017 09:23

AMSTERDAM (ANP) - De aandelenbeurs in Amsterdam is vrijdag met een klein verlies geopend. De laatste handelsdag van de week staat vooral in het teken van de inauguratie van Donald Trump als nieuwe president van de Verenigde Staten. Beleggers hopen snel meer duidelijkheid te krijgen over het economische beleid waar hij voor staat.

De AEX-index stond kort na de openingsbel 0,2 procent lager op 483,88 punten. De MidKap noteerde nagenoeg onveranderd op 685,77 punten. De graadmeters in Frankfurt, Londen en Parijs stonden 0,1 tot 0,3 procent lager.

SBM Offshore voerde de AEX aan met een winst van 1,2 procent. Philips sloot de rij bij de hoofdfondsen met een min van 1,2 procent na een adviesverlaging door analisten van Liberum.

Beter Bed

Bij de kleinere fondsen zag Beter Bed zijn beurswaarde 1 procent stijgen. De beursgenoteerde beddenverkoper maakte bekend dat zijn omzet vorig kwartaal met bijna 9 procent is gegroeid. Het bedrijfsresultaat slonk echter met ongeveer dezelfde marge.