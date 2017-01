Fusie Deutsche Boerse en Londen Stock Exchange schadelijk voor concurrenten - media

Vrijdag 20 januari 2017 12:31 Europese Commissie uit waarschuwende woorden.(ABM FN-Dow Jones) De voorgenomen fusie van Deutsche Börse en London Stock Exchange zou concurrenten uit de markt prijzen. Dit schreef persbureau Bloomberg op basis van twee bronnen die de bezwaren van de Europese Commissie hebben ingezien.Concurrenten zouden volgens Brussel "weinig tot geen kans" hebben om te kunnen opboksen tegen het fusiebedrijf.De verkoop van clearingbedrijf LCH.Clearnet Group door London Stock Exchange aan Euronext zou de bezwaren van de toezichthouder niet volledig wegnemen, meldden de bronnen tegenover Bloomberg. Euronext bracht begin deze maand een bod van 510 miljoen euro uit op het clearingbedrijf, dat in 2015 een nettowinst boekte van 36 miljoen euro op een omzet van 137 miljoen euro.Het aandeel Euronext noteerde vrijdag op een groen Damrak 1,2 procent lager op 41,95 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJanuary 20, 2017 06:31 ET (11:31 GMT)