BlackRock trekt oud-minister Osborne aan

Vrijdag 20 januari 2017 17:04

NEW YORK (ANP/BLOOMBERG) - George Osborne, oud-minister van Financiën van het Verenigd Koninkrijk, gaat aan de slag als topadviseur bij BlackRock. Dat maakte de grootste vermogensbeheerder ter wereld vrijdag bekend.

Osborne begint op 1 februari aan zijn nieuwe baan. Volgens topman Larry Fink van BlackRock heeft Osborne ,,een uniek en waardevol perspectief op de gebeurtenissen die nu plaatsvinden in de wereld". Daarmee zal hij onder meer doelen op de ervaring die Osborne opdeed in aanloop naar de brexit. Osborne sprak in dat verband uitgebreid met bedrijven over de mogelijke gevolgen van het Britse vertrek uit de Europese Unie.

Osborne vertrok in de nasleep van het brexitreferendum. Hij werd opgevolgd door Philip Hammond.