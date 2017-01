Beursblik: Barclays haalt Unilever van kooplijst

Maandag 23 januari 2017 10:22 Koersdoel naar 41,00 euro.(ABM FN-Dow Jones) Barclays heeft maandag het advies voor Unilever verlaagd van Overwogen naar Gelijkgewogen en het koersdoel daarbij neerwaarts bijgesteld van 45,00 naar 41,00 euro.Het vierde kwartaal van 2016 leverde Unilever volgens schattingen van de analisten van de Britse bank een onderliggende omzetgroei op van 2,9 procent, waar dit een kwartaal eerder nog 3,2 procent was. Deze groei was vooral te danken aan hogere prijzen en niet zo zeer aan meer volume. Barclays rekent op een bijdrage aan de groei van 2,4 procentpunt door prijzen en 0,4 procentpunt uit volumes.In het derde kwartaal stegen de prijzen bij de Brits-Nederlandse onderneming nog met 3,6 procent, terwijl de volumes met 0,4 procent daalden.In heel 2016 steeg de marge van Unilever volgens Barclays met 0,4 procentpunt.Voor 2017 denken de analisten dat Unilever zal aangeven opnieuw harder te zullen groeien dan de markt. Misschien, zo stelden de marktvorsers, geeft Unilever zelfs aan te mikken op een groei van meer dan 4 procent. De verwachting voor de margegroei zal volgens de analisten tussen de 0,3 en 0,4 procentpunt liggen, denkt Barclays.Op een rood Damrak leverde het aandeel Unilever maandag 1,2 procent in op 38,50 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJanuary 23, 2017 04:22 ET (09:22 GMT)